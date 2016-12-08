Вашингтон, 8 декабря, 2016, 09:43 — ИА Регнум. В ближайшие десятилетия из-за таяния полярных льдов популяция белых медведей может сократиться на две трети. К такому выводу пришли специалисты из американской Службы охраны живой природы, сообщает Independent.

М. Иванов Белая медведица с двумя медвежатами, о. Гукера, ЗФИ.

Как пояснил доктор Эрик Регер, уменьшение площади полярных льдов приводит к сокращению количества мест, где полярные медведи могут добывать себе пищу. Это, в свою очередь, отразится резким падением поголовья животных.

Ученые создали модель, отражающую текущую ситуацию с популяцией медведей в Арктическом регионе. Расчеты показали, что за ближайшие 35−40 лет количество белых медведей может упасть с 26 тыс. особей до 9 тыс. Вероятность такого исхода составляет более 70%. При этом уже через три поколения медведей их численность сократится на 30%.