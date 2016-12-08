Чэнду, Китай, 8 декабря, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР сообщает о сильнейшем тумане, установившемся на территории провинции Сычуань. В аэропорту столицы провинции более 100 рейсов задержаны или отменены, около 10 тыс. пассажиров ожидают своих вылетов.

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Сильнейший туман вызвал перебои в работе всех видов общественного транспорта. Скоростные поезда, следующие из Чэнду, вынуждены снизить скорость до 70 км/ч, вместо крейсерской скорости 200−250 км/ч, пишет «Наньцзао жибао».

По прогнозам синоптиков, ситуация улучшится лишь к вечеру 8 декабря. Кроме того, сильный смог в столичном регионе привел к задержкам и отменам рейсов в аэропорту Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 ноября в пригороде Шанхая произошло массовое ДТП, жертвами которого стали 9 граждан КНР. Причиной автокатастрофы стал сильнейший туман.