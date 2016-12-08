Пермь, 8 декабря, 2016, 09:24 — ИА Регнум. В Пермском крае в 2017 году, скорее всего, вырастет заработная плата чиновников. Губернатор Виктор Басаргин инициировал индексацию заработной платы госслужащих и депутатов, работающих на постоянной основе. В рабочей группе депутатов Законодательного собрания за данную поправку в законопроект «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Пермского края и Пермской области» проголосовали только единороссы. Оппозиция выступила против такой меры. Поскольку представителей «Единой России» в парламенте — большинство, то инициатива главы региона, скорее всего, будет реализована. Об этом сообщает ряд местных СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

Планируется, что с 1 июля 2017 года чиновничьи зарплаты увеличатся. В частности дополнительные расходы на выплаты госслужащим в 2017 году составят 64 млн рублей.

Оппозиция посчитала предложение губернатора непопулярным в современных условиях и выдвинула встречное предложение — повысить зарплату педагогов, вернув им доплаты к окладам, но оно не нашло поддержки.

Председатель бюджетного комитета Елена Зырянова подчеркнула, что индексация окладов госслужащим не проводилась уже несколько лет: «Члены рабочей группы отметили, что деньги направляются на индексацию окладов чиновников, вместо того чтобы потратить их на социальные льготы, действие которых также было приостановлено. Минфин пояснил нам, что трансферты направляются в первую очередь на выполнение обязательств по основным госполномочиям. Оплата труда чиновников — это госполномочия», сообщает издание «Коммерсантъ».

Зырянова также заметила, что фонд оплаты труда не индексировался последние три года, а оклады — шесть лет. Инфляционная составляющая накопилась большая, в то время как предлагается индексировать зарплату чиновников только за год.

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Напомним, в конце 2014 года губернатор Виктор Басаргин отказался от индексации зарплат чиновникам. В 2015 году, вслед за федеральными чиновниками, в правительстве края зарплату чиновников сократили на 10%.

Напомним, по данным Пермьстата, в органах исполнительной власти Пермского края трудится 2545 человек. Среднемесячная зарплата чиновников за январь-сентябрь 2016 года составила 38,3 тыс. рублей.

Добавим, размер средней заработной платы по экономике в регионе составляет 30 тыс. 167 рублей. Самая низкая зарплата в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве — 16 тыс. 228 рублей, а самая высокая — в сфере добычи полезных ископаемых (47 тыс. 898 рублей).