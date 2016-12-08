Москва, 8 декабря, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Brent попала под новую волну распродаж и может пойти еще ниже. Цены спустились в район 53,30 долл./баррель. Данные от Американского института нефти (API) и отчет Минэнерго США подорвали позиции актива, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Главное, что надо понимать на текущий момент — на рынке нефти не сезон. По данным агентства Bloomberg, спрос на нефтепродукты упал до минимумов с февраля. Спрос падает, а склады переполняются. В одном из крупнейших нефтяных хабов, в Кушинге, прирост запасов стал рекордным за последние 8 лет. Растут объемы дистиллятов и бензина, а добыча в США, тем временем, падает очень сдержанно», — пояснила Афанасьева.

«Сегодня, 8 декабря, падение Brent может продолжиться теперь уже на ожиданиях заседания нефтедобытчиков, не входящих в картель. Неопределенность может отправить нефть в район 52,60 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 8 декабря мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,04% — до $53,02 за баррель. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть WTI на январь поднималась на 0,2% — до $49,87 за баррель.