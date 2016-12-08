Пекин, 8 декабря, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Сотрудники Национального сейсмологического бюро КНР зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,4 в северо-западной части КНР. Эпицентр землетрясения находился на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Первые толчки были зарегистрированы утром 8 декабря, сразу после основного землетрясения были зафиксированы несколько слабых афтершоков. Данные о разрушения и жертвах пока не поступили, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 сентября геологическая служба США (USGS) зарегистрировала землетрясение магнитудой в 5,3 балла в Тибете. Подземные толчки произошли в 104 километрах к юго-западу от Рулонга.