Москва, 8 декабря, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Пара USD/RUB торгуется в пределах узкого диапазона 63,40 — 64,00 и пока предпосылок для пробоя верхней границы больше, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары. Рубли

«Говоря по поводу «эффекта Роснефти»: рынок не стал так бурно реагировать и продавать рубли, как в декабре 2014, но тревога сохраняется. Крупные платежи по внешнему долгу тоже не дают покоя рублевому рынку», — пояснила Афанасьева.

«Пара USD/RUB может попытаться пробить 64,00 и нацелиться на 64,50 при дальнейшем ослаблении нефти и укреплении спроса на доллар США», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 8 декабря Центробанк РФ снизил официальный курс евро и повысил курс доллара США. Так, курс евро к рублю снизился на 19 копеек — до 68,50 руб., курс доллара США увеличился на 3,73 копейки, составив 63,91 руб. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,04% — до $53,02 за баррель.