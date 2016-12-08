В Красноярске прошло совещание по вопросу формирования доступной среды
Красноярск, 8 декабря, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов вместе с представителями общественных организаций, руководителями департаментов и управлений администрации города в рамках выездного совещания обсудил реализацию программы мероприятий по формированию доступной городской среды на 2017 год.
Подчеркнем, что с 2012 года практики формирования доступной среды внедряются в различных сферах, чтобы сделать Красноярск более открытым и дружелюбным городом. 2016 год стал отправной точкой в систематизации этой работы: был проведен всесторонний анализ городского пространства и разработан комплексный план по организации безбарьерной среды, рассчитанный до 2019 года. Данный план сформирован на основании предложений красноярцев с повышенными потребностями здоровья. Его широкое обсуждение состоялось на площадке XII Красноярского городского форума.
Своим мнением поделилась Наталья Каптелинина, организатор проекта «Шаг за шагом к мечте», по инициативе которой в Красноярске был создан спортзал для маломобильных людей: «При составлении плана учитывались потребности конечного потребителя — человека, который попал в трудную ситуацию, и это очень важно, поскольку он ощущает мир по-другому и может подсказать, как лучше сделать. Поэтому мы обязательно будем помогать в реализации карты мероприятий по доступной среде. Я живу в Советском районе и на себе ощущаю, что город меняется к лучшему. Ребята, которые ходят на наши занятия, также отмечают, что их стали чаще приглашать на мероприятия, они стали чаще выезжать в город, осваивать общественный транспорт».
Комплексный план по формированию города без барьеров станет продолжением системной работы. В частности, особое внимание будет уделяться созданию условий для маломобильных граждан при выходе (входе) из многоквартирных жилых домов (пандусы, лифты-подъемники), благоустройству городской инфраструктуры (укладка тактильной плитки, оборудование светофоров звуковым сигналом), обеспечению доступности объектов транспортной инфраструктуры (повышение уровня посадочных площадок, адаптированный транспорт), а также совершенствованию объектов социальной сферы, в том числе, в сфере услуг. Прежде всего, по этим ключевым направлениям будет организована работа в 2017 году.
В рамках совещания прозвучал ряд очередных предложений. К примеру, предусмотреть отдельные места для парковки инвалидов в границах дворовых территорий, разработать нормативно-правовые документы, позволяющие активнее привлекать управляющие компании к установке пандусов и другого необходимого оборудования. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов поручил проработать эти вопросы.
Как отметила депутат Красноярского городского Совета депутатов Елена Курамшина, люди с ограниченными возможностями здоровья выступают экспертами и это очень ценно: «Благодаря их советам, к примеру, мы теперь понимаем, что при снижении уровня бордюра мы усложняем жизнь людям с ограничением по зрению, ведь им бордюр помогает ориентироваться в пространстве. Крайне важно, что теперь эти принципиальные нюансы учитываются».
Безусловно, город без барьеров — это не только соответствующее уличное пространство, но и образовательная среда, и отношения в обществе. И зачастую уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья формируется именно в детском саду или школе.
Мама особенного ребенка Ирина Белая: «Моя дочка пошла в первый класс в красноярскую школу №22 в прошлом году, когда здесь было внедрено инклюзивное образование, и с удовольствием учится. Для нас это большой прогресс. Главное, что ребенок имеет возможность общаться со своими сверстниками, получать знания наравне со всеми. И очень важно, что нас воспринимают как обычных школьников, никто не показывает на нас пальцем, старшеклассники всегда отзываются на наши просьбы».
На сегодня сеть инклюзивного общего и дошкольного образования Красноярска включает в себя более 70 школ и детских садов. Наряду с этим новые проекты для особенных ребятишек внедряются в дополнительном образовании и спорте. Так, в текущем году Красноярск стал первым городом, присоединившимся к проекту «Хоккей без барьеров» по созданию детских следж-хоккейных команд.
«Мы буквально только что вернулись с участниками первой следж-хоккейной команды нашего города из Москвы, где участвовали в большом мероприятии по случаю празднования 70-летия российского хоккея. Ребята занимались с главным тренером сборной России по следж-хоккею Сергеем Самойловым, к ним присоединились актеры сериала «Молодежка». Ребята посетили хоккейные матчи КХЛ, побывали на стадионе «Спартака» и уехали с полным ощущением, что успех в их руках», — такой радостной новостью с участниками совещания поделилась Елена Нига, президент Красноярской региональной общественной организации «Открытые сердца».
В завершение встречи глава города Красноярска Эдхам Акбулатов поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке комплексного плана формирования доступной среды и отметил: «Ваше экспертное содействие, рекомендации помогут качественно проводить все изменения, поэтому я рассчитываю, что наше сотрудничество продолжится. Отрадно, что к этой работе активно подключаются наши волонтерские центры, молодые красноярцы. Уверен, что вместе нам все по плечу, и мы обязательно сможем реализовать все задуманное».