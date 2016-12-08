Красноярск, 8 декабря, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов вместе с представителями общественных организаций, руководителями департаментов и управлений администрации города в рамках выездного совещания обсудил реализацию программы мероприятий по формированию доступной городской среды на 2017 год.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава Красноярска провел совещание по формированию доступной городской среды

Подчеркнем, что с 2012 года практики формирования доступной среды внедряются в различных сферах, чтобы сделать Красноярск более открытым и дружелюбным городом. 2016 год стал отправной точкой в систематизации этой работы: был проведен всесторонний анализ городского пространства и разработан комплексный план по организации безбарьерной среды, рассчитанный до 2019 года. Данный план сформирован на основании предложений красноярцев с повышенными потребностями здоровья. Его широкое обсуждение состоялось на площадке XII Красноярского городского форума.

Своим мнением поделилась Наталья Каптелинина, организатор проекта «Шаг за шагом к мечте», по инициативе которой в Красноярске был создан спортзал для маломобильных людей: «При составлении плана учитывались потребности конечного потребителя — человека, который попал в трудную ситуацию, и это очень важно, поскольку он ощущает мир по-другому и может подсказать, как лучше сделать. Поэтому мы обязательно будем помогать в реализации карты мероприятий по доступной среде. Я живу в Советском районе и на себе ощущаю, что город меняется к лучшему. Ребята, которые ходят на наши занятия, также отмечают, что их стали чаще приглашать на мероприятия, они стали чаще выезжать в город, осваивать общественный транспорт».

Комплексный план по формированию города без барьеров станет продолжением системной работы. В частности, особое внимание будет уделяться созданию условий для маломобильных граждан при выходе (входе) из многоквартирных жилых домов (пандусы, лифты-подъемники), благоустройству городской инфраструктуры (укладка тактильной плитки, оборудование светофоров звуковым сигналом), обеспечению доступности объектов транспортной инфраструктуры (повышение уровня посадочных площадок, адаптированный транспорт), а также совершенствованию объектов социальной сферы, в том числе, в сфере услуг. Прежде всего, по этим ключевым направлениям будет организована работа в 2017 году.

В рамках совещания прозвучал ряд очередных предложений. К примеру, предусмотреть отдельные места для парковки инвалидов в границах дворовых территорий, разработать нормативно-правовые документы, позволяющие активнее привлекать управляющие компании к установке пандусов и другого необходимого оборудования. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов поручил проработать эти вопросы.

Как отметила депутат Красноярского городского Совета депутатов Елена Курамшина, люди с ограниченными возможностями здоровья выступают экспертами и это очень ценно: «Благодаря их советам, к примеру, мы теперь понимаем, что при снижении уровня бордюра мы усложняем жизнь людям с ограничением по зрению, ведь им бордюр помогает ориентироваться в пространстве. Крайне важно, что теперь эти принципиальные нюансы учитываются».

Безусловно, город без барьеров — это не только соответствующее уличное пространство, но и образовательная среда, и отношения в обществе. И зачастую уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья формируется именно в детском саду или школе.

Мама особенного ребенка Ирина Белая: «Моя дочка пошла в первый класс в красноярскую школу №22 в прошлом году, когда здесь было внедрено инклюзивное образование, и с удовольствием учится. Для нас это большой прогресс. Главное, что ребенок имеет возможность общаться со своими сверстниками, получать знания наравне со всеми. И очень важно, что нас воспринимают как обычных школьников, никто не показывает на нас пальцем, старшеклассники всегда отзываются на наши просьбы».

На сегодня сеть инклюзивного общего и дошкольного образования Красноярска включает в себя более 70 школ и детских садов. Наряду с этим новые проекты для особенных ребятишек внедряются в дополнительном образовании и спорте. Так, в текущем году Красноярск стал первым городом, присоединившимся к проекту «Хоккей без барьеров» по созданию детских следж-хоккейных команд.

«Мы буквально только что вернулись с участниками первой следж-хоккейной команды нашего города из Москвы, где участвовали в большом мероприятии по случаю празднования 70-летия российского хоккея. Ребята занимались с главным тренером сборной России по следж-хоккею Сергеем Самойловым, к ним присоединились актеры сериала «Молодежка». Ребята посетили хоккейные матчи КХЛ, побывали на стадионе «Спартака» и уехали с полным ощущением, что успех в их руках», — такой радостной новостью с участниками совещания поделилась Елена Нига, президент Красноярской региональной общественной организации «Открытые сердца».

В завершение встречи глава города Красноярска Эдхам Акбулатов поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке комплексного плана формирования доступной среды и отметил: «Ваше экспертное содействие, рекомендации помогут качественно проводить все изменения, поэтому я рассчитываю, что наше сотрудничество продолжится. Отрадно, что к этой работе активно подключаются наши волонтерские центры, молодые красноярцы. Уверен, что вместе нам все по плечу, и мы обязательно сможем реализовать все задуманное».