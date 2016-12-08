Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2016, 06:04 — ИА Регнум. Камчатка и Чукотка стали лидерами в стране по смертности населения. Такую информацию озвучили на совещании у вице-премьера Ольги Голодец, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом есть и положительная динамика — в большинстве других регионов показатель смертности не увеличивается, а даже снижается.

Жак-Франсуа Милле. Ангел. 1859

«Проблематичных регионов остается все меньше. К ним относятся Камчатский край, Чукотский автономный округ. Вот этим коллегам нужно сейчас взять на заметку. Все остальные регионы показывают устойчивую динамику снижения смертности», — подчеркнула Ольга Голодец в ходе селекторного совещания с регионами.

По данным Росстата, с января по октябрь 2016 года смертность на Камчатке возросла на 2,4%, а на Чукотке — на 2,7%.

Другие дальневосточные регионы показали положительную динамику по этому показателю. На Колыме смертность снизилась на 6,3%, в Хабаровском крае и ЕАО — на 4,3%, в Якутии — на 3,1%, в Амурской области — на 2,3%, на Сахалине — 0,6%. В Приморье уровень смертности остался на прежнем уровне.

Всего в России по итогам девяти месяцев 2016 года смертность снизилась на 32 тыс. 682 человека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вице-премьер потребовала от властей Камчатки каждую неделю отсылать в федеральный центр отчеты по уровню смертности.