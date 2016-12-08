Южно-Сахалинск, 8 декабря, 2016, 04:24 — ИА Регнум. Кризисная ситуация, сформировавшаяся весной этого года на ведущем предприятии острова Шикотан, — рыбокомбинате «Островной», сегодня осталась в прошлом. После прихода нового руководства и вмешательства властей, завод снова пришёл в движение: производственные линии работают, а коллектив возвращается. Чем сегодня живет рыбокомбинат, и какое будущее ему готовит руководство, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Politikus.ru Остров Шикотан, Сахалинская область

Напомним, весной этого года рыбокомбинат «Островной» захлебнулся в финансовых проблемах — предприятие задолжало своим работником существенную сумму. Балансирующий на грани банкротства «Островной» привлек внимание властей: в скором времени у завода сменилось руководство, а также появился инвестор — сахалинская компания ООО «Курильский универсальный комплекс» («КУК»).

«КУК» выкупил долги, которые образовались у рыбокомбината по заработной плате, восстановил перерабатывающее производство. Сегодня все задолженности перед сотрудниками предприятия погашены, достигнуты договоренности с основными залоговыми кредиторами, привлечены поставщики. Уже в сентябре этого года завод заработал, и на предприятие стали возвращаться сотрудники: сейчас на рыбокомбинате трудятся почти 200 человек, более сотни из них — жители Шикотана.

Начато производство консервов «Сайра натуральная», ведется работа по привлечению сырьевой базы. «Во время сайровой путины завод работал на свежем сырье, за это время удалось заготовить замороженное сырье, — рассказал исполнительный директор рыбокомбината «Островной» Михаил Зайцев. — Сегодня на складах «Островного» — около 2 тысяч тонн сырья для консервного производства: мороженой сайры и скумбрии. За зимний период поступит еще более 2,5 тысяч тонн рыбы. Такого количества предприятию будет достаточно для устойчивой работы до лета. За этот период рассчитываем выпустить около 10 миллионов банок рыбных консервов».

По словам Михаила Зайцева, суточный выпуск продукции на рыбокомбинате колеблется от 85 тысяч до 100 тысяч условных консервных банок. Кроме сайры, предприятие начинает переработку скумбрии. На складе сегодня более двух миллионов банок готовой продукции, и спрос на нее есть. В частности, в ближайшее время партия консервов будет поставлена на Сахалин для реализации в рамках проекта «Региональный продукт «Доступная рыба».

Сейчас проходит первый этап реконструкции — начали проводить очистку акватории и дноуглубительные работы. Это даст возможность обрабатывать на причале крупные суда с осадкой более 6 метров, которые будут поставлять сырье.

«Предприятие практически выбралось из финансовой ямы, но остаются еще два момента, требующих особого внимания руководства рыбокомбината, — уверен заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров. — Во-первых, производственные мощности уже устарели: это наследие социализма, оставшееся еще с 60−70 годов. Теперь стоит острая необходимость в модернизации оборудования. Во-вторых, предприятие должно обеспечивать себя работой, а для этого необходимо приобрести собственный флот».

Эти проблемные моменты осознает и инвестор, поэтому планы у рыбокомбината на ближайшие годы — большие. «Расширение сырьевой базы и как следствие — приобретение новых судов позволят предприятию работать рентабельно, — рассказал генеральный директор компании «Курильский универсальный комплекс», инвестор проекта восстановления рыбокомбината «Островной» Александр Кан. — Также начнется второй этап модернизации рыбокомбината: проектирование современного берегового рыбоперерабатывающего комплекса. Он будет включать в себя причальные сооружения для приема судов, осадкой не менее семи метров, также консервный цех с производственной мощностью от 150 тысяч условных банок в сутки, морозильный цех, который будет перерабатывать рыбу не менее 100 тонн в стуки, хозяйственно-бытовой блок, рассчитанный минимум на 100 человек. Мы также планируем увеличить численность сотрудников рыбокомбината до 500 человек».

Как сообщил Александр Кан, на Шикотане начнутся научно-исследовательские работы, которые помогут выявить новые перспективные объекты промысла. Помимо сайры и скумбрии, это будет сельдь иваси, популяция которой в последнее время стремительно растет, а также минтай, треска, крабы, кальмары и водоросль ламинария. Это позволит предприятию выйти на круглогодичный режим работы.

Все эти меры, по мнению экспертов, должны превратить устаревший рыбокомбинат в современное производство. В это же время власти региона будут способствовать созданию комфортных условий жизни на острове. «Правительство Сахалинской области и губернатор лично содействуют предприятию, и административная поддержка оказывается в полном объеме, — заверил Игорь Быстров. — Мы будем содействовать не только работе самого предприятия, но и создадим комфортные условия проживания на острове Шикотане. В скором времени на острове появится вертолетное сообщение, планируется строительство аэродрома для малой авиации, ввод нового жилья. Таким образом, правительство обеспечивает поддержку не только рыбокомбината, но и территории».

Не только у властей и руководства предприятия оптимистичный настрой: среди персонала тоже царит благожелательная атмосфера. Работники рыбокомбината поделились своими впечатлениями.

Татьяна Краус, начальник смены: «Я работаю с 2012 года. После того, как на рыбокомбинат пришел инвестор, все изменилось в лучшую сторону: долги нам выплатили, увеличили зарплату, которую получаем стабильно дважды в месяц. Нас снабдили всем необходимым, и ни одна заявка не была отклонена. Но самое главное — у нас есть рыба: свежее и замороженное сырье. Многие люди, которые в кризис покинули рыбокомбинат, теперь возвращаются. А мы стали уже коренными жителями — большинство из нас обзавелись здесь семьями, поэтому мы искренне радуемся, что у предприятия открывается второе дыхание».

Дмитрий Зайцев, оператор: «Я родился на Шикотане, потом уезжал учиться на материк, вернулся на малую родину и работаю на заводе уже четыре года. Рыбокомбинат сменил руководство, и после этого все изменилось в лучшую сторону: начали давать зарплату, появились продукты в магазинах. Теперь здесь можно работать и жить».

Ольга Белостоцкая, рыбообработчица: «Для нас, наконец, созданы нормальные человеческие условия работы. Зарплату платят вовремя и без задержек. Конечно, возникают некоторые текущие вопросы, но они несущественны и быстро разрешаются».

Лидия Галанскова, начальник производственной лаборатории: «У нас большой объем сырья — скумбрии и сайры, и мы сейчас перерабатываем мороженую рыбу, ведем заморозку рыбопродукции. Уверена, дальнейшие изменения будут в лучшую сторону».

simg.sputnik.ru

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