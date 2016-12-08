Киев, 8 декабря, 2016, 03:40 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страны Европейского союза достигли компромисса по вопросу о механизме возможного приостановления действия безвизового режима с Украиной после введения такового.

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«Обнадёживающие новости из Брюсселя по результатам моих постоянных контактов с лидерами ЕС. Компромисс относительно механизма приостановления безвиза найден. Теперь слово за Советом ЕС на уровне послов и Европарламентом», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Президент Украины добавил, что держит этот вопрос «под особым вниманием».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре этого года профильный комитет Европарламента одобрил резолюцию о предоставлении безвизового режима гражданам Украины. Теперь это решение должны утвердить Европарламент и Совет ЕС.

17 ноября Комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласился с предложением Еврокомисии о предоставлении гражданам Украины права безвизового въезда в страны Евросоюза сроком до 90 суток в течение 180-дневного периода. Однако было заявлено, что до принятия окончательного решения чиновники ЕС намерены также согласовать механизм экстренной приостановки безвизового режима с Украиной.

24 ноября Петр Порошенко сообщил, что на саммите Украина — ЕС было признано выполнение Киевом своей части обязательств для отмены виз. Тогда же стало известно, что противниками предоставления безвизового режима Украине выступает ряд стран, в числе которых Франция, Бельгия, Германия и Италия.

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