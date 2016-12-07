Кишинёв, 8 декабря, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Бюст короля Румынии Фердинанда I будет установлен в селе Цепилова Сорокского района Молдавии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского правительства, министерство культуры дало положительное заключение на данный проект, а Кабмин утвердил его.

Izmail.es Преступления Румынской оккупационной администрации в Молдавии

«Реставрация постамента и восстановление бюста будут проводиться на основе исторических фотографий, после чего он будет установлен в том месте, где был открыт в 1937 году, а впоследствии эвакуирован и разрушен в советское время. Фердинанд I был королем Румынии в 1914—1927 годах. Правил в период Первой мировой войны и во время Великого объединения, а в 1922 году был коронован как первый король Великой Румынии», — сообщили в правительственной пресс-службе.

Под «Великим объединением» в Румынии понимается произошедшая в 1918 году оккупация Румынией Трансильвании, являвшейся частью Австро-Венгрии, и Бессарабии, с 1812 года являвшейся частью России.

27 марта 1918 года на заседании бессарабского Сфатул Цэрий (Совет Страны) был поставлен вопрос об объединении Бессарабии с Румынией, а 26 ноября 1918 года под давлением румынских оккупационных войск и при отсутствии кворума 25% депутатского корпуса было принято решение о «безусловном присоединении Бессарабии к Румынии», которое следом было опротестовано значительной частью депутатов, направивших ноту протеста Румынии.

Сфатул Цэрий, парламент провозглашенной на территории Бессарабской губернии Российской империи в декабре 1917 года и официально просуществовавшей год Молдавской Демократической Республики, приняв это решение, прекратил свое существование, а следом за ним и сама республика, ликвидированная указом короля Румынии Фердинанда I.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская Автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.