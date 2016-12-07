Лондон, 8 декабря, 2016, 00:38 — ИА Регнум. 7 декабря в Англии на стадионе «Уэмбли» был разыгран важнейший матч между «Тоттенхэмом Хоспур» и ЦСКА Москва. В этом розыгрыше Лиги чемпионов англичане на домашнем стадионе проиграли оба матча. Обе команды подошли к матчу в отличном настроении: ЦСКА разгромил «Урал» (4:0), а «Тоттенхэм» уничтожил «Суонси Сити» (5:0). Российский клуб обязан был победить, чтобы обеспечить себе еврокубковую весну в Лиге Европы.

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Первая атака была за армейцами. Но следующие 15 минут — полное доминирование со стороны хозяев и три удара по воротам Игоря Акинфеева, который уверенно их отразил. Все-таки чувствовалось отсутствие шведского опорника Понтуса Вернблума — не хватает контроля мяча в центре поля. 20 минут матча остались за «Тоттенхэмом». В этой встрече хозяева много атаковали флангами, на которых расположились Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен.

Но уже на 33-й минуте Бибрас Натхо выполняет гениальную длинную передачу в 30 метров на сербского вингера Зорана Тошича, который при своем малом росте умудрился головой скинуть мяч на набегающего российского атакующего полузащитника Алана Дзагоева, который мощно пробил низом в дальний от вратаря угол — 0:1. Это фантастика.

А на 38-й минуте Кристиан Эриксен навесил в штрафную, где неудачно головой сыграл Кирилл Набабкин, и молодой английский полузащитник Деле Алли одним касанием подкрутил мяч в дальний угол ворот армейцев — 1:1. И тут же на 45-й минуте Кристиан Эриксен забрасывает мяч за шиворот защитникам на правого защитника Дэнни Роуза, который прострелил на форварда Харри Кейна, удар по пустым — 2:1. Первый тайм остался за хозяевами…

Во втором тайме на 77-й минуте Кристиан Эриксен с мячом ускорялся по правому флангу, навес на набегающего Деле Алли, мощный удар с отскоком — 3:1. Английский плеймейкер оформляет дубль.

Это был последний матч ЦСКА под руководством Леонида Викторовича Слуцкого.

В параллельной встрече «Байер» разгромил «Монако» со счетом 3:0.

Положение команд в группе после заключительного 6-го тура:

1. «Монако» — 11 очков;

2. «Байер» — 10 очков;

3. «Тоттенхэм» — 7 очков;

4 ЦСКА — 3 очка.

В итоге в плей-офф ЛЧ выходят «Монако» и «Байер».

За ЛЕ поборется английский «Тоттенхэм».

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Роуз, Вертонген, Дайер, Уокер, Ваньяма, Уинкс, Алли, Сон, Кейн, Эриксен.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Набабкин, Головин, Натхо, Дзагоев, Тошич, Миланов, Траоре.

Главный арбитр: Матеу Лаос.

Голы: Дзагоев 33 — 0:1, Алли 38 — 1:1, Кейн 45 — 2:1, Алли 77 — 3:1.