Берлин, 7 декабря, 2016, 23:59 — ИА Регнум. «Меркель начинает избирательную кампанию с объявления о необходимости проведения массовой высылки нелегалов, — для толерантных испанцев, страстно поддерживавших политику приема «потерявших кров мусульманских братьев», заявление действующего канцлера — просто шок. — Вновь избранная главой ХДС, фрау Ангела обещает жесткую политику в отношении приема беженцев и однозначный запрет на ношение паранджи (хиджаба, никаба, бурки) в Германии».

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

Берлинский корреспондент издания Росалия Санчес считает, что «Меркель пошла на эти заявления, почувствовав ослабление своих позиций в партии: при определении лидера ХДС за нее было отдано 89,5%, а любая цифра ниже 90% воспринимается ею как поражение, поэтому ей нужно поднимать собственную популярность в массах».

«Фрау канцлер рассчитывает, что этот шаг позволит ей сыграть на симпатиях той части населения, что выступает сегодня в поддержку ксенофобской «Альтернативы для Германии». Используя административный ресурс, Меркель вполне может собрать урожай с чужого поля, — анализирует журналистка. — Ситуация, которую мы пережили в 2015-м, не должна повториться, заявляет глава немецкого правительства».

Автор не рискует напомнить, что проблему беженцев в Германии создал не кто иной, как сама госпожа канцлер. Однако сообразительные испанские читатели прекрасно все помнят и понимают. Первый же развернутый комментарий под статьей Р. Санчес начинается словами: «Вау! Меркель решила заняться решением проблемы, которую сама же и создала! Хотела казаться добренькой, чтобы заработать очки? Теперь пусть попробует их заработать, будучи злой и нехорошей по отношению к этим пришельцам, пугающим европейцев своей агрессивностью и плюющим на наши ценности».