Москва, 7 декабря, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы признал банкротом Военно-промышленный банк, сообщает Forbes.

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По отчету, заверенному руководителями ВПБ, на 6 сентября 2016 года активы банка составляли 28,5 млрд рублей, в то время как объем обязательств равнялся сумме 36,9 млрд рублей.

Однако, по данным проверки Агентства по страхованию вкладов, выполняющего функции временной администрации финансового учреждения, активы ВПБ равняются 1,6 млрд рублей, в то время как обязательства банка превысили 38 млрд рублей.

Банк России отозвал у ВПБ лицензию 26 сентября 2016 года. Временная администрация по управлению банком столкнулась с сильными затруднениями в работе, обусловленными действиями прежнего руководства банка. Кроме того, в середине ноября 2016 года были вскрыты случаи мошенничества с использованием двойной бухгалтерии в нескольких банках, включая Военно-промышленный банк.

На 1 сентября 2016 года Военно-промышленный банк по оформленной прежним руководством отчетности находился на 89-м месте в рейтинге банков России.