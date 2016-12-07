Лозанна, Швейцария, 7 декабря, 2016, 23:30 — ИА Регнум. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс пояснил призыв комитета не проводить в России международные соревнования. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает телеканал RT.

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Ранее сегодня состоялся Совет МОК, на котором комитет решил продлить санкции против России из-за допингового скандала. При этом обвинения в адрес России основываются на докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

В этом докладе нет ни одного доказательства того, что в России якобы существует «государственная допинговая система». Тем не менее голословные обвинения позволили WADA и МОК развернуть антироссийскую кампанию, которая привела к тому, что ряд российских спортсменов не смог принять участие в Олимпийских играх в Рио.

Кроме продления санкций, МОК призвал не проводить в России международные соревнования и прекратить подготовку уже назначенных соревнований.

Однако, директор Адамс заявил, что рекомендации МОК не касаются тех турниров, которые Россия уже должна была принять. «Эта рекомендация МОК касается только будущих турниров, на которые могла бы претендовать Россия. Это позиция МОК», — сказал он.

При этом Адамс отметил, что спортивные федерации независимы от МОК и могут не прислушаться к рекомендации.