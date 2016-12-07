Гамбург, Германия, 7 декабря, 2016, 23:10 — ИА Регнум. В Гамбурге (Германия) проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает телеканал RT.

U.S. Department of State Сергей Лавров и Джон Керри

В начале переговоров министр Лавров заявил, что Россия поддерживает предложения США по ситуации в Алеппо, сделанные 2 декабря.

Напомним, 2 декабря в Риме Керри выступил с предложением вывести всех боевиков из сирийского города Алеппо. Но 5 декабря Вашингтон свое предложение отозвал и выдвинул новое, предусматривающее прекращение боевых действий в городе. Российская сторона с новым предложением не согласна, так как оно даст террористам передышку и время на перегруппировку сил, и ничего больше.