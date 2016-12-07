Нижний Новгород, 7 декабря, 2016, 23:04 — ИА Регнум. Россия уничтожила порядка 96% всех запасов химического оружия на своей территории, сообщил на пресс-конференции полпред президента в Приволжском федеральном округе, председатель государственной комиссии по химическому разоружению Михаил Бабич.

Mil.ru Химическая защита

Бабич подчеркнул, что на шести из семи объектов утилизация отравляющих веществ уже выполнена и скоро начнутся работы по ликвидации последствий этих процессов для возвращения этих объектов в хозяйственное пользование.

Полпреда президента напомнил, что по плану Россия обязана уничтожить свои запасы боевых отравляющих веществ в 2018 году. Наряду с этим, Михаил Бабич сообщил, что срок реализации аналогичных обязательств США сдвинут с 2020 на 2023 год.