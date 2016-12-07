Санкт-Петербург, 7 декабря, 2016, 23:08 — ИА Регнум. На депутата Законодательного собрания, самого молодого парламентария Петербурга Виктора Сысоева пожаловались в прокуратуру. Один из граждан, кому Сысоев отправил написанный как будто «под копирку» бессмысленный ответ на обращение, требует надзорное ведомство привлечь депутата к административной ответственности.

Assembly.spb.ru Виктор Сысоев

В своей жалобе активист проекта «Гражданин Пушкин» Александр Беляев отмечает, что обратился к 21-летнему депутату от ЛДПР Виктору Сысоеву 14 ноября через интернет-приемную Заксобрания Петербурга. Белов попросил Сысоева выразить свою конкретную позицию в связи с возведением города-спутника Южный и масштабной застройкой поселка Шушары.

22 ноября Беляев получил ответ Сысоева на оба не связанных между собой обращения. «Ваши аргументы мне близки и понятны. Я всегда выступал и выступаю за конструктивный, взвешенный подход при решении вопросов, затрагивающих интересы избирателей. И моя позиция по этому вопросу однозначна», — ответил Виктор Сысоев в обоих случаях. Позднее выяснилось, что точно такими же словами избирателям отвечал другой депутат от ЛДПР прошлого созыва Заксобрания.

«Ответ по существу вопроса не был дан, более того — была прислана типовая отписка, которую использует данный депутат по любому запросу граждан и которую до сих пор использовал другой депутат от фракции ЛДПР предыдущего созыва Волчек Геннадий Борисович», — говорится в документе, отправленном в прокуратуру.

Между тем, отмечает Беляев, федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» обязывает депутатов всех уровней «обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов».

«Исходя из полученных ответов, можно сделать вывод, что депутат даже не пытался рассматривать поставленные в обращении вопросы и уж тем более не пытался дать ответ по существу, используя шаблон, используемый фракцией ЛДПР в ответах на обращения граждан», — пишет Беляев.

В связи с этим гражданский активист просит провести проверку и принять меры прокурорского реагирования в отношении депутата Сысоева и фракции ЛДПР в городском Заксобрании, а также привлечь парламентария к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ («Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»). Кроме того, Беляев требует прокуратуру обязать Сысоева все-таки ответить по существу на тему «Южного» и Шушар в письменном виде.

Ранее Виктор Сысоев выступал в роли защитника в футбольном клубе «Динамо» (СПб). Отвечая после выборов на вопрос журналиста «Фонтанки» «Чем вы собираетесь заниматься в ЗакСе?», Виктор Сысоев ответил: «Я — ничем. Не готов отвечать на вопросы».