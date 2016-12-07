Ставрополь, 7 декабря, 2016, 22:58 — ИА Регнум.



Pixabay.com Заснеженная дорога

В Ставропольском крае после ограничений из-за снегопада расчистили и открыли для транспорта все трассы. Дорогу «Новоалександровск — станица Григорополисская» открыли для большегрузного и легкового транспорта в 16:30, в 17:30 для пассажирского.

Снегоуборочная техника расчистила проезжую часть от наледи и снежных накатов и продолжает там работать.

Эту и другие опасные дороги в постоянном режиме патрулируют наряды ДПС, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Напомним, со 2 по 35 километр трассы «Новоалександровск — станица Григорополисская» была временно закрыта из-за снегопада 7 декабря в 14:00. было введено временное ограничение движения. На проезжей части образованы снежные накаты и гололед.

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По данным ГИБДД, движение по дорогам затруднено из-за снегопада в Ставрополе, Кочубеевском, Шпаковском, Петровском районах, а также городе Невинномысске.

Спасатели из Ставрополя и Невинномысска выставили дежурные посты на вездеходах «Нефаз» в двух направлениях ставропольских трасс: в районе круга Ставрополь-Изобильный и на трассе «Кавказ» недалеко от города химиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в противопожарной и аварийно-спасательной службе края.

В ближайшие дни спасатели будут мониторить опасные участки дорог и предлагать помощь автомобилистам до той поры, пока условия для движения не улучшатся.

Сейчас в Ставропольском крае установились сильные морозы, местами до минус 17 градусов. Синоптики прогнозируют 8 декабря сильный снег, метель, порывы северо-западного ветра до 15 м/с, на дорогах гололедицу, снежный накат, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.