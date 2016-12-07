Москва, 7 декабря, 2016, 22:50 — ИА Регнум. Законопроект, относящий жестокое обращение с животными к категории тяжких преступлений, внес в Госдуму депутат Олег Шеин («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

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Так, согласно поправкам в Уголовный кодекс, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, или в целях демонстрации содеянного в сети интернет или иных средствах массовой информации, предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — лишением свободы на срок от трех до семи лет.