Подгорица, 7 декабря, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Черногорию из-за проведения там экспроприации инвестиций, сообщил директор по связям с общественностью кипрской Центрально-Европейской алюминиевой компании (ЦЕАК) Андрей Петрушинин.

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По его словам, «господин Дерипаска потребует компенсации на сотни миллионов евро».

До лета 2013 года ЦЕАК управляла предприятиями, находившимися в частичной собственности Дерипаски в Черногории. Теперь Дерипаска считает, что после его инвестиций в «комбинат алюминия Подгорица» (КАП) и «Рудник бокситов Никшич» государство Черногория предприняло несколько преднамеренных шагов для выведения компании из-под контроля российского предпринимателя, а затем объявило о планах повторной национализации компании, чем сделало дальнейшее сотрудничество невозможным.

Петрушинин заявил, что это уничтожило полную стоимость инвестиций Дерипаски, до сих пор не получившего никакой компенсации со стороны Черногории.

Дерипаска требует арбитражного разбирательства против Черногории по правилам Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL), ссылаясь на двустороннее инвестиционное соглашение между Россией и Союзной Республикой Югославия, подписанное в 1995 году. Место и время разбирательства будут определены позднее.