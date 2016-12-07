Багдад, 7 декабря, 2016, 22:30 — ИА Регнум. В результате налета иракской авиации погибли десятки людей, в том числе женщины и дети, сообщает 7 декабря Reuters.

U.S. Air Force Бомбардировка

Снаряды упали на оживленную рыночную площадь города Эль-Каим в иракской провинции Анбар. По данным местных источников, 55 человек погибли, в том числе 12 женщин и 19 детей.

В морг Эль-Каима также были доставлены тела восьми боевиков.

Официальные лица Ирака не сразу прокомментировали происшествие, однако за них это сделало информационное агентство «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Оно показало горящие автомобили, обгоревшие тела людей, разрушенные здания.

Напомним, иракские войска ведут кампанию по освобождению Мосула, последнего крупного города, принадлежащего террористам в Ираке. Город Эль-Каим, пострадавший от ударов иракской авиации, находится в 280 километрах к юго-западу от Мосула.