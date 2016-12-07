Директор департамента и три его заместителя уволены из Минобрнауки
Москва, 7 декабря, 2016, 22:02 — ИА Регнум. Директор научно-технологического департамента Министерства науки и образования Сергей Салихов и три его заместителя уволены с работы, сообщает пресс-служба ведомства.
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Увольнение
Уточняется, что чиновники покинут свои посты 12 декабря. Все они написали заявления с просьбой уволить их по собственному желанию.
Напомним, в последних числах ноября глава правительства России Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя главы Минобрнауки Алексея Лопатина, назначив на освободившееся место Ирину Кузнецову.