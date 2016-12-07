Вашингтон, 7 декабря, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить третьего генерала на высокую должность в своей новой администрации, сообщает 7 декабря Reuters.

U.S. Department of Defense Генерал Джон Келли

Джон Келли, морской генерал в отставке, может возглавить Министерство внутренней безопасности.

Келли — бывший глава Южного командования вооруженных сил США, он отвечал за военные действия в Латинской Америке и Карибском бассейне.

В отставку генерал вышел в январе 2016 года после 45-летней военной карьеры.

Напомним, помимо Келли, вероятными кандидатами на должности в администрации Трампа являются отставной генерал Джеймс Маттис, ему прочат пост министра обороны, а также генерал-лейтенант Майкл Флинн, ему уготована роль советника по национальной безопасности.