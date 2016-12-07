Москва, 7 декабря, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о приватизации 19,5% акций госкомпании. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Игорь Сечин

Напомним, ранее Песков заявил, что деньги от приватизации 19,5% «Роснефти» поступят в бюджет до 15 декабря. Все нюансы сделки были согласованы с правительством и президентом, подчеркнул пресс-секретарь.

Сечин рассказал Путину, что 19,5% акций «Роснефти» купила компания Glencore и Катарский суверенный фонд. Общая сумма сделки — €10,5 млрд.

Путин поздравил Сечина и всех, кто имел отношение к сделке. Глава государства подчеркнул, что это крупнейшая сделка на мировом энергетическом рынке в 2016 году.