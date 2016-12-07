Минск, 7 декабря, 2016, 21:33 — ИА Регнум.



Уинслоу Хомер. Пленные с фронта. 1866

Очередное заседание Контактной группы по урегулированию украинского кризиса завершилось без «прорыва» в решении хотя бы одного из ключевых вопросов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Едва ли не главным итогом очередного общения на «минской площадке» стало решение Контактной группы собраться на очередное заседание в Минске 21 декабря. Дату последнего в 2016 году заседания объявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Работа подгруппы по экономическим вопросам фактически было сорвана представителями нынешних властей Украины. Подгруппа по политическим вопросам обсуждала «формулу Штайнмайера».

«Особое внимание было уделено определению новых участков разведения сил и средств. Обсуждался вопрос ускорения имплементации решения ТКГ по противоминной деятельности. Обсуждались другие меры по смягчению напряженности вдоль линии соприкосновения, — сообщил Сайдик. — Рабочей группой по гуманитарным вопросам, как и раньше, подробно обсуждались вопросы освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Группа продолжила эту работу с возрастающим чувством ответственности перед удерживаемыми людьми и их семьями».

Таким образом, после консультаций и проработок до очередной минской встречи и в ходе неё не был решён вопрос об освобождении пленных. По мнению Сайдика, позитивным явлением можно считать обсуждение сторонами вопроса о передаче писем и посылок незаконно удерживаемым от их семей.

Не удалось решить вопрос подачи воды в Новороссию. Сайдик высказал мнение о том, что неплохо было бы найти правовые и технические решения данной проблемы, которую менее политкорректные эксперты называют одной из составляющих гуманитарной катастрофы, которую население региона пытается переживать не первый год после заключения «Минских соглашений».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Минске собрались министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции, чтобы обсудить «дорожную карту» урегулирования украинского кризиса. Сергей Лавров, Павел Климкин, Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро не смогли продемонстрировать «прорыва», как не смогли этого сделать и участники октябрьской встречи «нормандской четвёрки» — Владимир Путин, Ангела Меркель, Петр Порошенко и Франсуа Олланд.

Тем временем война продолжается. По мнению ряда политологов, действие соглашений «Минск-2» будет продлено на 2017 год, что позволит часто собираться на минской или иной площадке, чтобы выразить обеспокоенность или озабоченность.

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