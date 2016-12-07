Ханты-Мансийск, 7 декабря, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Новые подробности трагедии на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень сегодня прозвучали на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве ХМАО. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей округа.

86.mchs.gov.ru На месте ДТП

Следственными органами установлен факт, что автобус, который допустил 4 декабря столкновение с двумя грузовиками, был зафрахтован для перевозки детей специально. При этом выдавался за рейсовый с тем, чтобы после поездки можно было сдать финансовую отчетность, используя билеты. Проще говоря, организаторы с обеих сторон действовали не по инструкции, а по устной договоренности.

Причиной таких шагов стало отсутствие финансирования. Это возмутило губернатора ХМАО Наталью Комарову, которая заметила: «Мы планируем свою деятельность и закладываем на это бюджетные средства».

Было также отмечено, что водитель грузовика — участник ДТП имел необходимое разрешение на перевозку крупногабаритной техники. Напомним, реконструкция ДТП на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень показала, что автобус с детьми возвращался с соревнований в Нефтеюганск. Навстречу ему в своем ряду друг за другом двигались два грузовых тягача. В районе 16 часов по местному времени первый встречный грузовик «зацепился» по касательной с автобусом, который развернуло от удара и вынесло навстречу второму большегрузу, который «разрезал» автобус пополам. Следователи полагают, что аварию спровоцировало обоюдное грубое нарушение правил дорожного движения водителями двух транспортных средств — автобуса и первого грузовика. Поэтому их действия квалифицируются по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Оба водителя на данный момент арестованы.

Члены комиссии решили проанализировать всю федеральную трассу в пределах Ханты-Мансийского автономного округа и отметить участки дороги, которые необходимо расширить, чтобы была возможность избежать аварийных ситуаций в сложных климатических условиях. Для этого придется внести изменения в соответствующие региональные нормативно-правовые акты.

«Председатель правительства Российской Федерации дал поручение просмотреть еще раз законодательство в сфере транспорта. Я думаю, эта работа будет проведена, чтобы понять, где же на сегодняшний день существуют пробелы, которые требуют законодательного или нормативного закрепления», — подытожил разговор о расширении трасс федерального значения начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Виктор Нилов.

Напомним, в результате ДТП, которое произошло 4 декабря на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень, погибло 12 человек, 11 из них — дети. Сегодня в Нефтеюганске состоялись похороны погибших.

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