Чебоксары, 7 декабря, 2016, 21:19 — ИА Регнум. В Чувашии выбран руководящий состав вновь сформированного Центризбиркома республики. Формально состоялось переизбрание председателя Александра Цветкова, его заместителя Петра Куприна и секретаря Сергея Тарасова. А с точки зрения содержания показан беспрецедентно высокий уровень протестного голосования — в итоге Цветков сначала «побелел, а затем побагровел», и выборы в ЦИК Чувашии продемонстрировали наличие «фракции оппозиции» в ведомстве, сообщил ИА REGNUM член регионального Центризбиркома, лидер чувашского отделения «Патриотов России» Владислав Солдатов.

Cap.ru, Марина Васильева На первом заседании вновь сформированного ЦИК Чувашии

Сегодня, 7 декабря, прошло первое организационное заседание нового состава ЦИК Чувашии, избранного на пять лет. Оно состоялось не в зале ведомства, а в новом Доме правительства с большим составом гостей и приглашённых во главе с представителем ЦИК РФ Антоном Лопатиным и руководителем региона Михаилом Игнатьевым. Лопатин в своём приветственном слове отметил, что «ЦИК Чувашии на хорошем счету», Игнатьев подчеркнул, что прежний состав комиссии «с честью и достоинством» выполнил «свои обязательства», прошёл «нелегкий избирательный цикл 2011−2016 годов, соблюдая все нормы федерального и республиканского законодательства, избирательного законодательства».

На заседании состоялось распределение руководящих должностей. На пост председателя Центризбирком РФ рекомендовал Александра Цветкова, для которого это будет второй срок. В отличие от предыдущих выборов, которые прошли в июле 2011 года «единодушно и единогласно», переизбрание показало беспрецедентный протестный уровень: его кандидатуру поддержали 8 человек из 12. Трое проголосовали против, один бюллетень был испорчен. До полного провала выборов не хватило двух голосов. «Увидев результаты, Александр Цветков сначала побелел, затем — побагровел», — говорит Владислав Солдатов.

Расширенно и единодушно: как было избрано руководство ЦИК Чувашии в 2011 году

На должность заместителя претендовали три человека. Секретарь ЦИК Чувашии предыдущего созыва Сергей Тарасов выдвинул Петра Куприна, в качестве самовыдвиженца участвовал в выборах Олег Павлов (КПРФ), представитель справороссов Игорь Михайлов предложил Владислава Солдатова. Наибольшее число голосов набрал Куприн, за которого проголосовали 9 человек. Оставшиеся три голоса были отданы за Павлова.

На должность секретаря заявлены две кандидатуры. Анастасия Глушкова предложила Сергея Тарасова, Игорь Михайлов выдвинул в качестве альтернативы Владислава Солдатова. При 9 голосах поддержки место сохранил Тарасов.

«В ЦИК Чувашии осталось новое старое руководство, но при этом уже нет того единодушия. Условно говоря, появилась фракция оппозиции в комиссии», — считает новый член ЦИК Чувашии Владислав Солдатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 12 человек своё место во вновь сформировано Центризбиркоме Чувашии сохранили семеро.