Калуга, 7 декабря, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Усиление морозов и снегопады заставили развернуть мобильный пункт обогрева на 108-м км автомобильной трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе Калужской области. Как сообщили 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, в составе пункта обогрева: автобус ПАЗ, палатка, генератор, световая башня, тепловая пушка, продукты питания на 20 человек и запас топлива для обогрева на трое суток.

Admobninsk.ru Мобильный пункт обогрева

Между тем, по данным синоптиков, 7декабря ночью температура воздуха в области может опуститься до минус 14 градусов, а днём 8 декабря составит около минус 11 градусов. Также по Калужской области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 13−18 м/с, на дорогах гололедица.

Кроме того, в период по 12 декабря в регионе введен режим повышенной готовности для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это связано с аномальными климатическими условиями. Данная мера направлена на обеспечение своевременного и организованного выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий, связанных с возможными обрывами линий электропередачи и заторами на дорогах.