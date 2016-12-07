Цюрих, Швейцария, 7 декабря, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Президент Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино решил реформировать финальную часть чемпионата мира по футболу. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает AFP.

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9−10 января в Цюрихе (Швейцария) пройдет Совет ФИФА. Инфантино собирается выступить на Совете с инициативой реформировать финальную часть чемпионата мира. Президент ФИФА предлагает провести финальную часть ЧМ-2026 с участием 48 команд, которые будут разделены на 16 групп (по три команды в группе).

Напомним, чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года. Перед этим проводятся отборочные турниры в рамках футбольных конфедераций. С 1998 года в финальной части чемпионата участвуют 32 команды (31 команда по результатам отборочных турниров и команда — хозяйка чемпионата), разделенные на восемь групп (по четыре команды в группе).