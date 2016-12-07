Москва, 7 декабря, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Мосгорсудом не выявлено каких-либо нарушений прав экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева при его задержании по подозрению в крупной взятке, сообщается на сайте суда.

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Заявления адвокатов Улюкаева о нарушении его права на защиту признаны несостоятельными. Нормы уголовно-процессуального законодательства, порядок задержания подозреваемых и его право на защиту нарушены не были.

Ранее защита Улюкаева заявила, что ему не было разъяснено право пользоваться услугами адвокатов, которые к нему были допущены через несколько часов после задержания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября в Москве по подозрению в получении взятки в размере $2 млн.

По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя «Роснефти» в качестве взятки денежные средства за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».