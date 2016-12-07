Тбилиси, 7 декабря, 2016, 20:26 — ИА Регнум. «Мы рады, что с 2017 года Грузия станет председателем Партнерства открытых правительств», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который выступил с речью на четвертом глобальном саммите Open Government Partnership (OGP). По информации пресс-службы президента Грузии, саммит проходил 7 декабря в Париже, а президент Грузии участвовал в нем как представитель страны-сопредседателя партнерства.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили на саммите OGP

Саммит OGP Георгий Маргвелашвили назвал большой возможностью для обсуждения приоритетов открытого правления и обмена опытом между участниками партнерства. По его словам, Грузия является частью этого процесса с самого начала и активно поддерживает его.

«Мы очень рады, что с 2017 года Грузия станет страной-председателем, так как мы думаем, что это даст нам возможность поделиться нашим опытом и перенять опыт тех, кто достиг успеха и прогресса в направлении 5 основных приоритетов OGP», — заявил Маргвелашвили.

На саммите от Грузии также присутствовали министр юстиции Теа Цулукиани, депутаты парламента и представители неправительственного сектора.