Ханты-Мансийск, 7 декабря, 2016, 20:13 — ИА Регнум. В Югре создают окружное предприятие для перевозок бюджетников. Разбираясь в причинах произошедшей 4 декабря трагедии на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень, сегодня, 7 декабря, губернатором ХМАО было принято решение реорганизовать социальный правительственный блок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внутренних связей округа.

86.mchs.gov.ru На месте аварии

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 7 декабря прозвучали решения о недопущении впредь ЧП, подобных воскресному. Будет проинспектирована деятельность должностных лиц, занимающихся вопросами культуры, образования, социальной политики, спорта в плане обеспечения безопасности детей, а также предприятия, осуществляющие межмуниципальные перевозки.

Далее губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила создать на базе ОАО «Северавтотранс» специализированное предприятия по транспортному обслуживанию бюджетных организаций — начиная от школьных автобусов и заканчивая «скорой помощью». Разработать требования к автотранспортным средствам, чтобы они отвечали стандартам, вплоть до мировых. «При необходимости, внести предложения по изменению государственных программ и бюджета автономного округа», — сказала глава региона.

Будет изменена структура правительства: ответственность за вопросы образования, культуры, здравоохранения, социальной политики, спорта разделят между двумя заместителями губернатора. До увольнения в сентябре этого года «социалку» округа курировал Алексей Путин. До сих пор социальные вопросы «в нагрузку» вела заместитель губернатора, руководитель окружного департамента финансов Вера Дюдина.

Также было решено ежегодно проводить проверку знаний руководителей государственных и муниципальных органов власти, а также руководителей учреждений основ обеспечения безопасности детей.