Ашхабад, 7 декабря, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Туркмения должна отказаться от пыток, такое заявление сделал комитет ООН, обвинив государство в насилии над заключенными, а также в исчезновении политических активистов, сообщает 7 декабря Reuters.

thierry ehrmann Гурбангулы Бердымухамедов

«Комитет против пыток серьезно обеспокоен регулярными обвинениями в широко распространенной практике пыток и жестокого обращения с заключенными. Включая избиения и прочие силовые методы ведения допроса, используемые для получения признательных показаний», — говорится в заявлении.

Комитет призвал президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова сделать «публичное заявление о том, что пытки не будут применяться в Туркмении».

Ранее, министерство иностранных дел Туркмении заявило, что правительство тесно сотрудничает с международными организациями в области прав человека, в том числе и в пенитенциарной системе.

Европейские правозащитники обеспокоены исчезновением политических фигур в Туркмении. Так в 2002 году исчезли бывший министр иностранных дел Борис Шихмурадов и бывший посол Батыр Брдыев. Это самые громкие исчезновения, но не единственные.

Туркмения не допускает на свою территорию такие организации как Красный Крест, для наблюдения за местами содержания преступников. Также не в страну не допускаются эксперты ООН.