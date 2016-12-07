Тбилиси, 7 декабря, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Предположения, что «Грузинская мечта» якобы не является такой прозападной, как ее предшественники, очень далеки от реальности. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в интервью журналисту издания POLITICO, которое дал в ходе своего недавнего визита в Брюссель. Перевод части интервью на грузинский язык распространила пресс-служба правительства Грузии.

Gov.ge Георгий Квирикашвили и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Он провел параллели между своим правительством и правительством «Единого национального движения» и разъяснил политику в отношении России.

«Чем отличаемся мы? Тем, что мы более прагматичны и стараемся к деэскалации в отношениях с Россией. А для чего мы делаем это? Для того, чтобы обеспечить необходимую стабильность в регионе. В первую очередь, быть последовательными в отношении Запада, Евросоюза и НАТО и, конечно, создать необходимую стабильность для привлечения инвестиций и экономического роста. Конечно, мы хотим нормальных, добрососедских отношений с Россией, но обязательным условием для таких отношений является уважение территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ», — подчеркнул премьер.

Отвечая на вопрос о действиях России, направленных на «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии, Георгий Квирикашвили расценил подписание соглашений между Россией и «оккупированными регионами» как «фактическое поглощение Абхазии и Цхинвальского региона политическим, военным и бюрократическим пространством России».

«Это подрывает стабильность в регионе. Несмотря на это мы неуклонно продолжаем осуществление нашей прагматичной политики деэскалации, так как осознаем, что военного пути разрешения конфликта не существует», — заявил Квирикашвили.