Тамбов, 7 декабря, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Четыре тамбовских проекта получили статус «Национального события-2017» и будут представлены на международном туристическом рынке, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru На фестивале

В этом году эксперты «Национального календаря» отобрали из 1400 заявок со всех регионов 200 наиболее значимых туристских мероприятий, которые проходят в России. В число лучших вошли проекты из Тамбовской области: рок-фестиваль «Чернозём», традиционные игры «Атмановские кулачки», международная Покровская ярмарка в Тамбове, а также фестиваль Мичуринского яблока в рамках всероссийской выставки «День садовода-2017». Отметим, что эти события уже становились призёрами престижных национальных конкурсов и премий в области туризма.

Рок-фестиваль «Чернозём» — один из самых молодых тамбовских проектов. В этом году он прошел второй раз. Сегодня это крупнейшее массовое мероприятие на территории Центрального Черноземья. Фестиваль с участием звёзд российского рока посещают тысячи туристов со всей страны.

В августе 2010 года возрожден обычай престольного праздника в селе Атманов Угол Сосновского район. В его рамках стали проводиться традиционные игры «Атмановские кулачки» — историческая основа для возрождения цикла игр русского народа. Праздник стал одним из главных событийных мероприятий Тамбовской области. Ядром праздника является кулачный бой стенка-на-стенку и курагодное гулянье «боярское колесо». В 2013 году традиционные игры «Атмановские кулачки» внесены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов РФ, в 2014 году Федерацией исконных забав и этноспорта России объявлены титульными русскими играми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до возрождения игр большие кулачные бои проходили в селе Атманов Угол трижды в год. В конце августа, в престольный праздник сельского храма, организовывались самые масштабные игры. Тогда бились голыми кулаками или в рукавицах — эти старинные правила соблюдаются и сегодня. Современные игры — это реконструкции престольного праздника, который сложился в селе исторически. Состязания совмещают с народными гуляниями, и в большинстве забав могут принять участие все желающие.

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Международная Покровская ярмарка в Тамбове проводится ежегодно в канун православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Ярмарка располагается в живописном районе города на Набережной. Это событие объединяет несколько сфер деловой и творческой активности. Традиционным для Ярмарки стал праздник Тамбовской картошки: угощение разносолами и картофелем, сваренным в общем котле в количестве, равном возрасту города Тамбова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главное событие осени в регионе — Международная Покровская ярмарка. Это не только работа торговых рядов, множество развлекательных и культурных мероприятий, но и обширная деловая программа. Традиционная тамбовская Покровская ярмарка с каждым годом набирает обороты. Если в прошлом году в ярмарке приняли участие чуть более 400 торгующих, то в этом году — 906. От Тамбовской области представили свою продукцию 534 предприятия, фермера, предпринимателя и 141 умелец и ремесленник, от 36 регионов РФ — 186 участников, что на 46 больше по сравнению с прошлым годом. Зарубежных гостей возросло с 38 до 45% прибыли участники из Узбекистана, Белоруссии и Болгарии.

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Фестиваль Мичуринского яблока в рамках всероссийской выставки «День садовода» в Мичуринске является праздником как для профессионалов, так и садоводов-любителей. На выставке каждый желающий может приобрести яблоки, груши, выведенные и выращенные в Мичуринске, Мичуринском районе и соседних областях, натуральные продукты, получить актуальную информацию о новинках и тенденциях в садоводстве и растениеводстве, познакомиться с достижениями отечественной и зарубежной селекции и генетики. Во время фестиваля проходит дегустация ароматного яблочного варенья, свежевыжатого яблочного сока, выпечки с плодовыми начинками и многое другое.

Включение этих мероприятий в реестр национальных событий — важный шаг к популяризации внутреннего туризма как в регионе, так и в стране, — отмечают в региональном управлении культуры и архивного дела. «Национальный календарь событий» — проект, инициированный Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму, работает в рамках реализации комплексной стратегии продвижения российского туристического продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России».