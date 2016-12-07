Тамбов, 7 декабря, 2016, 19:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области число коррупционных правонарушений, допущенных госслужащими, в 2016 году снизилось вдвое относительно предыдущего года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

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Сегодня, 7 декабря, председатель комитета по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации области Аркадий Караулов рассказал о работе ведомства и задачах, которые стоят перед комитетом. По его словам, главная задача обозначена в его названии, поэтому специалисты в первую очередь привели в соответствие все нормативно-правовые акты. Основную деятельность сосредоточили на проверке сведений о доходах и расходах всех госслужащих, провели камеральные проверки муниципальных органов. В комитет поступают обращения граждан с жалобами на работу чиновников. По каждому из этих обращений проводится проверка.

Комитет работает во взаимодействии с правоохранительными, надзорными органами. Ведомством разработаны методические материалы по профилактике коррупционных и иных правонарушений для государственных и муниципальных служащих. Проводится большая работа с комиссиями, созданными в муниципалитетах, а госслужащих приглашают на специальные занятия по разъяснению различных нормативно-правовых актов.

О результатах антикоррупционной работы говорят цифры. Аркадий Караулов привел любопытную статистику: по данным прокуратуры, в прошлом году было выявлено 343 коррупционных правонарушений, допущенных госслужащими. За аналогичный период этого года таких нарушений стало в два раза меньше.

Комитет по профилактике коррупционных и иных правонарушений появился в структуре областной администрации в ноябре 2015 года в рамках исполнения поручений, обозначенных в указе президента РФ №364 от 15 июля 2015 года. Напомним, начиная с 2004 года, 9 декабря в мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией.