Казань, 7 декабря, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Татария — как регион России — придает большое значение расширению связей, направленных на укрепление дружбы между Россией и Турцией. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов, приветствуя премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Губернаторском дворце Казанского Кремля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По словам Минниханова, знаком особого внимания для республики является то, что Татарию уже посещали ранее высокие гости из Турции. Это, в том числе, президент Турции Абдуллах Гюль в 2009 году, затем в 2011 году — Реджеп Тайип Эрдоган, будучи тогда в ранге премьер-министра Турции, и позднее, в 2015 году, с визитом в Татарии был председатель парламента Турции Джемиль Чичек.

«Серьезным импульсом для развития взаимодействия стало проведение в Казани российско-турецкой межправительственной комиссии по сотрудничеству в 2011 году, а также российско-турецкого форума общественности — в 2013 году», — напомнил глава Татарии.

Сейчас в Казани успешно действует генеральное консульство Турецкой Республики, в Стамбуле активно работает представительство Татарии. Республики связывает регулярное авиасообщение — вылеты в Стамбул осуществляются из международного аэропорта «Казань» и из аэропорта «Бегишево».

Сегодня на территории Татарии успешно работают 10 турецких производств, в том числе — на территории особой экономической зоны «Алабуга». Сотрудничество осуществляется и в сфере культуры. В Турции на протяжении многих лет проходят Дни культуры Татарии, а также национальный татарский праздник — Сабантуй, и турецкие власти оказывают этим мероприятиям всяческую поддержку.

В свою очередь Бинали Йылдырым отметил, что впечатлен и радушным приемом, и тем, как много делает руководство республики для развития региона. «Я собственными глазами увидел, какие благоприятные условия создаются для турецких предпринимателей», — сообщил премьер-министр Турции. «Начатый здесь диалог продолжится буквально в ближайшие дни, когда господин Рустам Минниханов посетит нашу страну», — сообщил Бинали Йылдырым.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне Бинали Йылдырым находится в России с официальным визитом, в ходе которого он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.