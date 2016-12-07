Тбилиси, 7 декабря, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе приветствовал инициативу украинской делегации, поставившей вопрос Грузии на закрытом заседании Совета безопасности ООН. В специальном комментарии по этому факту из Брюсселя, где глава МИД Грузии принимает участие в заседании министров иностранных дел НАТО, Михаил Джанелидзе сообщил, что по инициативе украинской делегации Совбез рассмотрел ситуацию в Грузии на заседании 6 декабря.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Грузинский флаг

«Очень важной была постановка вопроса Грузии на закрытом заседании Совета безопасности и та поддержка, которую выразили представители стран-членов Совета. Тема оккупации наших территорий, обязательства России в соответствии с соглашением о прекращении огня 2008 года стоят в повестке дня мирового сообщества. Мы приветствуем рассмотрение этих вопросов в рамках Совета безопасности», — заявил Михаил Джанелидзе, видеокомментарий которого распространяет пресс-служба министерства.

Как сообщает миссия Грузии в ООН, 6 декабря состоялись закрытые консультации Совета безопасности, на которых присутствовали только представители государств-членов совета. В результате активной работы грузинской стороны с партнерами в рамках этих консультаций украинская делегация, представленная в Совбезе по квоте региона Восточной Европы, к которому относится и Грузия, поставила на обсуждение вопрос ратификации Россией соглашения о создании объединенной группировки войск с Абхазией, осудила действия России и расценила их как шаг к «фактической аннексии оккупированных регионов» Грузии.

По информации МИД, ни один из представителей 15 членов Совбеза, кроме России, не выразил противоположную позицию по этому вопросу.