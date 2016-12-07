Лозанна, Швейцария, 7 декабря, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) решил продлить действие санкций против Российской Федерации, введённых из-за допингового скандала. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-служба МОК.

Geograph.org.uk Искусственное препятствие

«Исполнительный совет МОК постановил далее продлить временные меры, принятые 19 июля 2016 года в отношении России, до дальнейшего уведомления», — сказано в сообщении МОК.

Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует опубликовать окончательный вариант доклада независимой комиссии Ричарда Макларена по ситуации с допингом в России.

Именно на основании предыдущих частей голословного доклада Макларена были введены санкции против российских спортсменов, часть из которых не смогла попасть на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Также МОК отказывается организовывать или оказывать поддержку любым спортивным мероприятиям на территории России. МОК призывает все международные федерации олимпийских зимних видов спорта «заморозить подготовку» к основным событиям в России, в частности, подготовку к чемпионату мира и Кубку мира.