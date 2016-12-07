Чебоксары, 7 декабря, 2016, 19:23 — ИА Регнум. В столице Чувашии на публичное обсуждение вынесен проект бюджета Чебоксар на 2017 год и на плановый период 2018—2019 годов. Бюджетные проекты на ближайшие три года — бездефицитные, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

401(K) 2012 Сокращение бюджета

Согласно проекту решения, на 2017 год общий объем доходов и расходов бюджета города Чебоксары предлагается утвердить в размере 6,854 млрд рублей. Доходы меньше уровня 2015 года на 18,4%. Объём безвозмездных поступлений прогнозируется в сумме 3,08 млрд рублей. Предельный объём муниципального долга Чебоксар планируется утвердить в сумме 3,26 млрд рублей, расходы на обслуживание долга составят порядка 256,4 млн рублей.

В структуре расходов на 2017 год почти 4,17 млрд рублей предусмотрено на развитие образования. На развитие национальной экономики планируется направить 730 млн рублей, в сферу ЖКХ — 683 млн рублей, по статье «Общегосударственные вопросы» запроектировано 396 млн рублей, на развитие физкультуры и спорта — 242 млн рублей, на развитие культуры — 195,8 млн рублей, в социальную сферу — 87,4 млн рублей, на обеспечение безопасности и правоохранительную деятельность — 66,7 млн рублей, охрану окружающей среды — 18,6 млн рублей, на поддержку СМИ — 11,57 млн рублей.

Расходы адресной инвестиционной программы предположительно составят около 305,5 млн рублей. Средства, в частности, предусмотрены на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья (106,4 млн рублей), продолжение реконструкции Московского моста (28,8 млн рублей), строительство детсада в «Новом городе» (17 млн рублей), проектирование дорог (15 млн рублей), строительство перекрёстка ул. Гагарина — улица Цивильская и дороги по улице Цивильская (15,5 млн рублей).

«Администрация города Чебоксары не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году численности муниципальных служащих города Чебоксары, а также работников муниципальных учреждений города Чебоксары, за исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными функциями», — говорится, в частности, в проекте решения.

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2017 год предусматривает получение кредитов на 3,31 млрд рублей, в том числе коммерческих кредитов на сумму 2,996 млрд рублей, бюджетных — 314,3 млн рублей.

На 2018 год доходы и расходы запроектированы в сумме почти 6,6 млрд рублей, на 2019 год — 6,65 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году бюджет города Чебоксары по доходам исполнен в сумме 8,4 млрд рублей, по расходам — 8,5 млрд рублей, дефицит составил 159 млн рублей при плановом дефиците 425 млн рублей.

В I полугодии 2016 года поступление доходов возросло на 14% (на 480 млн рублей), достигнув 3,89 млрд рублей. В том числе собственные доходы увеличились на 5% — до 1,7 млрд рублей. Израсходовано 3,86 млрд рублей. Более впечатляющие цифры — налоговые поступления до распределения в бюджеты других уровней. В I полугодии от городских налогоплательщиков поступило 12,1 млрд рублей, из них почти 6,5 млрд рублей ушли в республиканский бюджет, обеспечив ему 65,4% от общего объема налоговых поступлений республики. Ещё 4,5 млрд рублей перечислено в федеральный бюджет. В результате в бюджете Чебоксар осталось всего 1,1 млрд рублей.

Отчитываясь перед депутатами, глава администарции Чебкосар Алексей Ладыков ещё тогда акцентировал внимание на проблеме межбюджетных отношений, прося пересмотреть позиции по ряду направлений. В частности, для увеличения доходной части городской казны сити-менеджер попросил региональные власти увеличить норматив отчислений НДФЛ с 22% до 30%, что напрямую сказывается и на объёме налоговых доходов на душу населения: по данному показателю Чебоксары занимают предпоследнее, 13 место в Поволжье (4,7 тыс. рублей на 1 человека). Также было озвучено предложение пересмотреть методику распределения средств Дорожного фонда Чувашии, 40% которого формируется за счёт столичных автовладельцев, при этом в городскую казну возвращается только 23%.

Но наиболее вызывающая ситуация — в части долговой политики, что провоцирует конфликтную ситуацию. В Чебоксарах в I полугодии 2016 года на обслуживание 1,6 млрд рублей долга город потратил 95 млн рублей — это столько же, сколько потрачено республикой на обслуживание госдолга в 12,9 млрд рублей (105,5 млн рублей). Хотя республиканский долг выше муниципального в 8 раз. Для решения проблемы Алексей Ладыков тогда попросил увеличить объём бюджетных кредитов из республиканской казны, чтобы снизить долю коммерческих заимствований — по примеру того, как поступает федеральный центр, предоставляя регионам большие объёмы бюджетных кредитов. Между тем, конфликты при формировании бюджетов возникают уже по всей России. Новая бюджетная политика и перераспределение средств в пользу федеральной казны ударили по ряду регионов, губернаторы которых также ощутили и давление со стороны муниципальных элит. Местные бюджеты могут оказаться в ситуации с невыполнением обязательств. Громкие конфликты ранее были в Улан-Удэ, Иркутске, Новосибирске, Великом Новгороде.