Рим, 7 декабря, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Маттео Ренци уходит в отставку в пятницу, 9 декабря, сообщает 7 декабря Reuters.

Kremlin.ru Маттео Ренци

Ренци пообещал уйти в отставку 5 декабря, после провала референдума, но президент Италии Маттарелла, в полномочия которого входит назначение премьер-министра и роспуск парламента, попросил Ренци остаться до тех пор, пока не будет принят бюджет на 2017 год. Бюджет может быть принят 9 декабря.

Напомним, 4 декабря в Италии прошёл референдум, на котором граждане этой страны должны были решить вопросы об изменении функций верхней палаты парламента Италии. Реформу отвергли 60 процентов граждан. Плебисцит был инициирован Ренци, который заявил о своём намерении подать в отставку.