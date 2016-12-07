Дамаск, 7 декабря, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Израильские самолеты нанесли ракетный удар в районе сирийского военного аэродрома Мезза на юго-западе Дамаска, сообщает агентство SANA.

Israel Defense Forces Самолёты ВВС Израиля

По информации СМИ, самолеты на рассвете зашли в воздушное пространство Сирии со стороны Ливана. Утверждается, что в результате атаки на сирийской авиабазе раздавались мощные взрывы и наблюдался пожар. Данных о пострадавших или повреждениях сирийской военной техники не приводится. Сирийские военные пока никак не комментируют эти сообщения. С израильской стороны также нет никаких заявлений.

Напомним, ранее ВВС Израиля неоднократно наносили удары по приграничным районам Сирии, сообщая, что атаковали позиции и объекты шиитской партии «Хезболла», отряды которой воюют на стороне правительства Сирии.