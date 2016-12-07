Москва, 7 декабря, 2016, 18:57 — ИА Регнум.



Publicdomainpictures.net Заморозка

Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении до 2019 года включительно моратория на формирование обязательных пенсионных накоплений, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Законопроект устанавливает обязанность ПФР в 2017—2019 годах учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Это означает, что накопительная часть пенсий у граждан в эти годы формироваться не будет.

Эта мера уже была реализована в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в 2014—2016 годах.

Документ позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет ПФР на 407,7 млрд рублей в 2017 году, на 455,3 млрд рублей в 2018 году и на 502,1 млрд рублей в 2019 году. Бюджет Пенсионного фонда на 2017−2019 годы сверстан, исходя из того, что весь размер тарифа будет направлен на финансирование страховой пенсии.

Эта мера коснется около 30 млн человек, которые направили свои накопления в НПФ, подсчитали в Минфине.