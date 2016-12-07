Воронеж, 7 декабря, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Новая лыжероллерная трасса открыта в райцентре Хохольский Воронежской области. 7 декабря новый объект в рамках поездки в район осмотрел губернатор Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Www.govvrn.ru На трассе

Протяженность новой трассы составляет 1,5 тыс. метров. Как рассказал директор СОК «Хохольский» Сергей Прохоров, на ней предусмотрены полосы для катания на велосипедах, роликах и лыжероллерах, а также полосы для начинающих спортсменов и пешеходов.

Организована работа пункта проката спортивного инвентаря: коньки роликовые, велосипеды, самокаты, палки для скандинавской ходьбы. В зимний период добавлены лыжи и санки.

Помимо асфальтированных дорожек со специальной разметкой и трамплином, спортивный объект оборудован раздевалками и беседками для отдыха. Вся территория трассы освещается, ведется видеонаблюдение. В планах руководства СОК — оборудовать трассу памп-треком и рампой.

Строилась трасса за счет внебюджетных источников, а пользоваться ею все желающие могут бесплатно.