Воронеж, 7 декабря, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Поддержка социальной сферы в сельской местности останется в приоритете и в 2017 году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Воронежской области, заявил 7 декабря глава региона Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки в Хохольский муниципальный район.

Govvrn.ru Алексей Гордеев во время посещения детского сада

Губернатор осмотрел здание детского сада при МКОУ «Новогремяченская СОШ». Директор учреждения Ольга Подорожняя рассказала главе региона, что детский сад в селе Новогремяченское ранее работал в здании 1985 года постройки, а с 1999 года учреждение и вовсе не работало — здание находилось в аварийном состоянии и даже было частично разрушено. За последний год, с ноября 2015 по октябрь 2016 года, здание было реконструировано.

Сегодня в детский сад, который рассчитан на 100 мест, ходят 88 детей. После его открытия в Новогремяченском сельском поселении полностью решен вопрос очереди в дошкольные учреждения.

В детском саду есть музыкальный и спортивный залы с оборудованием (с учетом возрастных особенностей детей), сенсорная и логопедическая комнаты. На прилегающей территории располагаются групповые игровые площадки и физкультурная площадка. Алексей Гордеев посмотрел сенсорную комнату, музыкальный зал, игровую комнату и помещение группы.

«Уже можно сказать, что в детском саду уровень выше, чем в школе, и надо сделать, чтобы школу теперь подтянуть. Чтобы дети, придя из детского сада, не были в условиях хуже, чем у них были. Поэтому со следующего года в школы придем, как минимум с внутренними ремонтами», — сказал Алексей Гордеев.

Глава региона также побывал в новой врачебной амбулатории в селе Гремячье. Здесь в октябре 2016 года построены два здания на 10 коек дневного стационара и 150 посещений в смену. Врачебная амбулатория располагается в двух корпусах площадью 200 кв. м каждый. В корпусе №1 расположены: кабинеты педиатра, стоматолога, приема вызовов скорой медицинской помощи, физиотерапевтический, процедурный, прививочный, санитарные комнаты, а также комната отдыха персонала. В корпусе №2 три кабинета врачей общей практики, смотровая комната, палата дневного стационара, процедурная, кабинет выдачи листов нетрудоспособности, регистратура, помещение для хранения лекарственных средств, санитарные комнаты. Учреждение полностью укомплектовано необходимым медицинским оборудованием.

Глава региона подчеркнул, что поддержка социальной сферы в сельской местности останется в приоритете и в 2017 году.

«Основная цель поездки — посмотреть, как у нас в селах сегодня восстанавливается социальная инфраструктура. Мы, благодаря принятым программным мерам, уже доходим до сел с социальными объектами, благоустройством, все делаем, чтобы сохранить эти темпы и в ближайшие годы. Мы какие-то крупные объекты, которые планировали, может быть будем переносить на последующие годы, а все, что касается благоустройства наших сельских районов и социальной инфраструктуры, мы продолжим, и даже по нарастающей, делать в следующем году», — сказал губернатор.