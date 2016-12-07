Петрозаводск, 7 декабря, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Первая партия из четырех новейших многоцелевых истребителя Су-35С прибыла на аэродром «Бесовец» в Карелии, сообщает karelinform.ru.

Mil.ru Истребитель Су-35

159-й истребительный авиаполк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа стал первой линейной частью на Западе России, получившей на вооружение новейшие многоцелевые истребители Су-35С. В общей сложности, программа перевооружения полка предусматривает получение не менее 10 таких машин.

Новые истребители самостоятельно прилетели с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, являющегося филиалом АО «Компания «Сухой».

В торжественной церемонии встречи новейших боевых машин присутствовали глава Карелии Александр Худилайнен и командир 105-й авиационной дивизии генерал-майор Виталий Школенко.

Глава Карелии Александр Худилайнен отметил, что программа модернизации и перевооружения военно-воздушных сил России начала реализовываться и на карельской земле.

В свою очередь, генерал-майор Виталий Школенко подчеркнул, что новейшие боевые комплексы, не имеющие аналогов в мире, попали в надежные руки, так как 159-й истребительный авиационный полк ВВС России является образцовой частью с богатейшими боевыми традициями. 16 летчиков полка заслужили звание Героев Советского Союза, а еще трое удостоились золотых звезд Героев России.

Напомним, АО «Компания «Сухой» к исходу 2016 года успешно выполнила первый контракт на поставку Министерству обороны России 48 многоцелевых истребителей Су-35С.