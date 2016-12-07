Севастополь, 7 декабря, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Новый губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пока располагает ресурсом доверия жителей города, несмотря на заметное ухудшение уровня социально-экономического развития региона и падение доходов населения. Делать выводы об электоральном недовольстве главой города либо об утрате доверия можно будет по итогам нескольких месяцев работы — насколько успешно новый врио справится именно с социальными аспектами развития региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доктор политических наук, заведующий кафедрой «Исторические, философские и социальные науки» Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.

Sevastopol.gov.ru Дмитрий Овсянников

Дмитрий Овсянников указом президента Российской Федерации был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя 28 июля 2016 года, сменив на посту Сергея Меняйло, который возглавлял город с апреля 2014 года.

«В настоящее время для Севастополя наиболее актуальным является вопрос, непосредственно затрагивающий проблемы социальной сферы. За последние год-полтора стало заметным ухудшение уровня социально-экономического развития региона и падение доходов населения, — сказал политолог. — На этом фоне раздражающим фактором становится приводимая в СМИ информация о средних зарплатах по отраслям, со ссылкой на государственную статистику, где суммы у среднего звена работающих по отрасли завышены в два-три раза».

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Эксперт полагает, что при этом необходимо учитывать высокий уровень цен на товары широкого потребления, который объясняется чиновниками инфраструктурной изоляцией Крымского полуострова.

«Кроме того, существует целый ряд вопросов, вызывающий общественный резонанс в регионе: недоступность и организация медицинского обслуживания: запредельная бюрократизация профессиональной деятельности медицинских работников, огромные очереди», — продолжает Ирхин.

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Еще две явные проблемы, которые предстоит решить Овсянникову на посту губернатора, как полагает эксперт, — ремонт изношенных и строительство новых автодорог и организация вывоза мусора. По мнению Ирхина, эти две проблемы стали явными с возвращением Крыма под юрисдикцию России. В украинский период развития Крыма город сохранял инерцию «статуса» самого чистого на полуострове, который ему достался от советского периода. Однако сейчас эта картина заметно изменилась. «Что касается автодорог, то они являются еще одним сильнейшим раздражителем севастопольцев, где более мягкий климат формировал более благоприятные условия для сохранения их качества. Однако в настоящее время изношенность дорожного покрытия в отдельных местах просто кричащая», — говорит собеседник агентства.

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Еще одним моментом, объективно играющим не в пользу врио главы Севастополя, является политическая близость к остальному Крыму. Такое положение невольно приводит к сравнению двух губернаторов и их достижений по своему региону. «Хотя, по моему мнению, Севастополь имел гораздо более благоприятные условия для интеграции в российское пространство, чем остальной Крым, и это проявлялось, прежде всего, в идентичности населения Севастополя, которую только частично смогла размыть Украина», — уверен Ирхин.

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Следовательно, по тому, как власти региона смогут изменить ситуацию к лучшему в рамках обозначенных проблем, будет сделан вывод о возможностях главы Севастополя. На данный момент этот кредит доверия населения города пока существует.

В этой связи не в пользу исполнительной власти обернулся инцидент с транспортным коллапсом в городе в начале декабря, когда на промерзлые дороги выпал достаточно скромный снег, однако дорожные службы оказались не готовы к этому.

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«Очевидно, что электоральное недовольство или поддержка главы региона, утрата доверия или рост популярности будут производными от того, как новый врио справится именно с социальными аспектами развития региона», — делает вывод севастопольский политолог.

В Администрации президента готовят список регионов, где сменят губернаторов

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации президента РФ готовится список регионов, разделенный на три группы: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения». В рейтинге будут оцениваться экономическое и социальное положение области и уровень электорального недовольства главой региона.