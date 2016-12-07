Сан-Сальвадор, 7 декабря, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Волонтеры, министерство образования Сальвадора и кубинские советники продолжают выполнять Национальную программу по распространению грамотности, основанную на методе «Да, я могу». на текущей неделе муниципалитет Сан-Рамон был объявлен свободным от неграмотности. Это уже пятый муниципалитет в департаменте Кускатлан, и шестьдесят первый в Сальвадоре, сообщает Prensa Latina, Как ранее сообщало ИА REGNUM , год назад, по данным министерства образования Сальвадора, в стране насчитывалось более 44 тысяч неграмотных. На решение этой проблемы государством было выделено четыре миллиона долларов. К борьбе с неграмотностью, кроме профессиональных педагогов, привлечены более 14 000 добровольцев — специалисты с Кубы.

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Начальное образование в стране бесплатное и обязательное, но многие дети, особенно в деревнях, не посещают в школу. Официально грамотность в Сальвадоре составляет 83% у мужчин и 78% у женщин. Однако, по некоторым данным, безграмотна почти треть населения. Что касается высшего образования, то в стране есть единственный университет в столице страны, который частично финансируется государством.

Национальная программа о распространению грамотности является ответом на социальные обязательства правительства по улучшению качества жизни людей посредством образования, особенно тех, кто не имел возможность научиться читать и писать. Она призвана помочь снизить уровень неграмотности среди населения в возрасте 15 лет и старше, с акцентом на развитие личности, комментирует Prensa Latina.