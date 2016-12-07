Москва, 7 декабря, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Госдума приняла сразу во втором окончательном чтении закон, продлевающий приостановление повышения выплат для неработающих сельских пенсионеров, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Повышения выплат не будет

Речь идет о приостановке повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от суммы установленной фиксированной выплаты на весь период их проживания в сельской местности. Повышение выплат, согласно законодательству, предусмотрено для неработающих сельских пенсионеров, проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет. Закон предусматривает, что приостановка индексации выплат продлится с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года.

Норма о повышении выплат должна была вступить в силу с 2016 года, но ее действие уже приостановлено до 1 января 2017 года. Согласно расчетам правительства, экономия расходов бюджета Пенсионного фонда составит в 2017 году 17, 453 млрд рублей, в 2018 году — 18, 321 млрд рублей, в 2019 году — 19, 134 млрд рублей, что приведет к соответствующей экономии средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету ПФР на обязательное пенсионное страхование.

Согласно одобренной ко второму чтению поправке, правительство по итогам первого полугодия 2017 года с учетом ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере, представит в Госдуму предложения о дополнительных мерах социальной поддержки в период до 2020 года для сельских пенсионеров. Поправка были инициирована депутатами Госдумы от фракции «Единая Россия».